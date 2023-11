In the clinic for Oct. Nov. 7, 2023

Clinical updates from Asia, including trial initiations, enrollment status and data readouts and publications: Astrazeneca, Biogen, Biosyngen Bridge, Calliditas, F2G, Genexine, Henlius, Highfield, Iksuda, Innocare, OLife Molecular, tsuka, Recce, Samsung Bioepis, SN Bioscience, Sumitomo.