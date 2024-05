Innovent’s mazdutide bests Lilly’s diabetes drug in phase III

Innovent Biologics Inc.’s glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) and glucagon receptor dual agonist, mazdutide, met the primary endpoint of superiority in a head-to-head phase III trial in Chinese patients with type 2 diabetes compared to Eli Lilly and Co.’s GLP-1, dulaglutide, for glycemic control.