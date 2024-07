Cancer

French scientists present new amidinourea derivatives for melanoma

Researchers at Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) and Université Côte d'Azur have divulged amidinourea derivatives reported to be useful for the treatment of cancer, in particular for BRAF inhibitor-resistant melanoma.