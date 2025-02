Kura/Kyowa Kirin’s ziftomenib hits phase II endpoints in AML

Kura Oncology Inc. and Kyowa Kirin Co. Ltd.’s selective oral menin inhibitor, ziftomenib, met the primary endpoints in the phase II registrational Komet-001 trial in patients with relapsed/refractory NPM1-mutant acute myeloid leukemia (AML), and Kura expects to submit its NDA to the U.S. FDA in the second quarter of 2025.