Nanjing Tian Yin Jian Hua Pharma Tech patents RIPK1 inhibitors

Aug. 21, 2025
Nanjing Tian Yin Jian Hua Pharma Tech Co. Ltd. has disclosed receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 (RIPK1; RIP-1) inhibitors reported to be useful for the treatment of amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, psoriasis, rheumatoid arthritis, nonalcoholic or metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (NASH/MASH), gout, inflammatory bowel and Alzheimer’s disease, among others.
