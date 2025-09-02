BioWorld - Tuesday, September 2, 2025
Neurology/psychiatric

Brozopine as promising drug candidate against vascular dementia

Sep. 1, 2025
Researchers at Zhengzhou University and two of its affiliated hospitals explored in a mouse model whether brozopine might mitigate ischemia-induced vascular dementia.
