BioWorld. Link to homepage.
BioWorld
BioWorld MedTech
BioWorld Asia
BioWorld Science
Data Snapshots
BioWorld
BioWorld MedTech
Infographics: Dynamic digital data analysis
Index insights
Special reports
Infographics: Dynamic digital data analysis
Trump administration impacts
Biopharma M&A scorecard
BioWorld 2024 review
BioWorld MedTech 2024 review
BioWorld Science 2024 review
Women's health
China's GLP-1 landscape
PFA re-energizes afib market
China CAR T
Alzheimer's disease
Coronavirus
More reports can be found here
BioWorld. Link to homepage.
Sign In
Sign Out
My Account
Subscribe
BioWorld - Tuesday, September 2, 2025
Breaking News: Trump administration impacts continue to roil the life sciences sector
See today's BioWorld Science
Home
» Brozopine as promising drug candidate against vascular dementia
To read the full story,
subscribe
or
sign in
.
Neurology/psychiatric
Brozopine as promising drug candidate against vascular dementia
Sep. 1, 2025
No Comments
Researchers at Zhengzhou University and two of its affiliated hospitals explored in a mouse model whether brozopine might mitigate ischemia-induced vascular dementia.
BioWorld Science
Cardiovascular
Neurology/psychiatric