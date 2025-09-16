Financing supports Cantoni’s NNMT inhibitors for obesity
Sep. 16, 2025
Cantoni Therapeutics BV has announced the closing of additional financing to advance its lead asset into IND-enabling studies for obesity and its comorbidities. The company is developing small-molecule inhibitors of nicotinamide N-methyltransferase (NNMT), a promising target for cardiometabolic diseases. Cantoni has also won a Novo Nordisk ValidatioNN grant supporting translational research work on the mode of action of NNMT inhibition.