BioWorld - Friday, October 3, 2025
Novo ends Heartseed deal for iPS cell-derived cardiomyocytes
Novo ends Heartseed deal for iPS cell-derived cardiomyocytes
Sep. 30, 2025
By
Tamra Sami
Novo Nordisk A/S terminated its global licensing deal with Japan’s Heartseed Inc. for its allogeneic induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes.
BioWorld
BioWorld Asia
Deals and M&A
Cardiovascular
Cell therapy
Asia-Pacific
Japan