Qilu gains China rights to Laekna’s AKT inhibitor in ¥2B deal

Nov. 18, 2025
By Marian (YoonJee) Chu
Laekna Inc. outlicensed select rights to LAE-002 (afuresertib), an oral pan-AKT kinase inhibitor licensed from Novartis AG in 2018, to Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. under a potential ¥2.045 billion (US$287.23 million) deal.
