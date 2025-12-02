BioWorld - Tuesday, December 2, 2025
China approves Innovent’s picankibart as first domestic IL-23p19

Dec. 1, 2025
By Tamra Sami
China’s National Medical Products Administration gave the nod to Innovent Biologics Inc.’s picankibart (IBI-112), branded as Pecondle, for treating moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy.
BioWorld Clinical Regulatory Dermatologic Immune Monoclonal antibody Asia-Pacific China NMPA