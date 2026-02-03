BioWorld. Link to homepage.
BioWorld
BioWorld Science
BioWorld Asia
Data Snapshots
Biopharma
Medical technology
Infographics: Dynamic digital data analysis
Index insights
NME Digest
Special reports
Infographics: Dynamic digital data analysis
Trump administration impacts
Under threat: mRNA vaccine research
BioWorld at 35
Biopharma M&A scorecard
Bioworld 2025 review
BioWorld MedTech 2025 review
BioWorld Science 2025 review
Women's health
China's GLP-1 landscape
PFA re-energizes afib market
China CAR T
Alzheimer's disease
Coronavirus
More reports can be found here
BioWorld. Link to homepage.
Sign In
Sign Out
My Account
Subscribe
BioWorld - Tuesday, February 3, 2026
See today's BioWorld
Home
» China NMPA approves Sciwind’s GLP-1 injection for diabetes
To read the full story,
subscribe
or
sign in
.
China NMPA approves Sciwind’s GLP-1 injection for diabetes
Feb. 2, 2026
By
Marian (YoonJee) Chu
No Comments
Sciwind Biosciences Co. Ltd. said Jan. 30 it won Chinese approval for self-developed glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist, ecnoglutide (Xianyida), to treat adults with type 2 diabetes.
BioWorld
Regulatory
Cardiovascular
Diabetes
Endocrine/metabolic
Obesity
Peptide
Asia-Pacific
China
NMPA