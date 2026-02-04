BioWorld - Wednesday, February 4, 2026
China NMPA approves Sciwind’s GLP-1 injection for diabetes

Feb. 3, 2026
By Marian (YoonJee) Chu
Sciwind Biosciences Co. Ltd. said Jan. 30 it won Chinese approval for self-developed glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist, ecnoglutide (Xianyida), to treat adults with type 2 diabetes.
