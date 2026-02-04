BioWorld. Link to homepage.
BioWorld
BioWorld Science
BioWorld Asia
Data Snapshots
Biopharma
Medical technology
Infographics: Dynamic digital data analysis
Index insights
NME Digest
Special reports
Infographics: Dynamic digital data analysis
Trump administration impacts
Under threat: mRNA vaccine research
BioWorld at 35
Biopharma M&A scorecard
Bioworld 2025 review
BioWorld MedTech 2025 review
BioWorld Science 2025 review
Women's health
China's GLP-1 landscape
PFA re-energizes afib market
China CAR T
Alzheimer's disease
Coronavirus
More reports can be found here
BioWorld. Link to homepage.
Sign In
Sign Out
My Account
Subscribe
BioWorld - Wednesday, February 4, 2026
See today's BioWorld Asia
Home
» Amgen quits Kyowa Kirin deal, returns rocatinlimab
To read the full story,
subscribe
or
sign in
.
Amgen quits Kyowa Kirin deal, returns rocatinlimab
Feb. 3, 2026
By
Tamra Sami
No Comments
Amgen Inc. quit a development deal with Kyowa Kirin Co. Ltd., returning global rights for rocatinlimab, Kyowa Kirin’s T-cell rebalancing therapy being investigated for moderate to severe atopic dermatitis.
BioWorld Asia
Deals and M&A
Dermatologic
Monoclonal antibody
Asia-Pacific
Japan