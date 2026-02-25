BioWorld - Wednesday, February 25, 2026
Astellas and Vir in $1.3B deal for CD3 T-cell engager

Feb. 24, 2026
By Tamra Sami
Astellas Pharma Inc. and Vir Biotechnology Inc. have signed a global co-development pact to advance VIR-5500, Vir’s PRO-XTEN dual-masked CD3 T-cell engager targeting prostate-specific membrane antigen for treating prostate cancer. Under the deal terms, San Francisco-based Vir will receive $335 million in up-front and near-term payments, including $240 million in cash, $75 million in equity investment and a $20 million near-term milestone. Vir is also eligible to receive up to $1.37 billion in development, regulatory and sales-based milestones plus royalties on ex-U.S. sales.
