BioWorld - Friday, February 27, 2026
Jiuyuan seeks approval of Wegovy biosimilar in China
Feb. 26, 2026
By
Marian (YoonJee) Chu
China’s National Medical Products Administration has accepted for review Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co. Ltd.’s drug application for Jikeqin, a biosimilar product to Novo Nordisk A/S’s Wegovy (semaglutide) for obesity.
