Jiuyuan seeks approval of Wegovy biosimilar in China

March 3, 2026
By Marian (YoonJee) Chu
China’s National Medical Products Administration has accepted for review Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co. Ltd.’s drug application for Jikeqin, a biosimilar product to Novo Nordisk A/S’s Wegovy (semaglutide) for obesity.
