CD47-targeted oncolytic virus fights multiple myeloma in vivo
March 4, 2026
CD47, or integrin-associated protein, is a ubiquitously expressed cell surface protein that is overexpressed in many solid tumors and hematologic malignancies, including multiple myeloma, with higher levels associated with poor prognosis. In a recent study published in iScience, researchers from Westlake University (China) engineered an oncolytic vaccinia virus encoding an anti-mouse CD47 nanobody (OVV-aCD47nb) that combines direct oncolysis with localized CD47-SIRPα axis blockade.