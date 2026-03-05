BioWorld - Thursday, March 5, 2026
Sinopia and Ono collaborate in metabolic disorders

March 4, 2026
Sinopia Biosciences Inc. has entered into a target discovery collaboration with Ono Pharmaceutical Co. Ltd. focused on a group of rare metabolic disorders with significant unmet medical need.
