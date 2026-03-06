BioWorld - Friday, March 6, 2026
Endocrine/metabolic

China’s NMPA clears China Medical System’s CMS-D008 for clinic

March 6, 2026
China Medical System Holdings Ltd. has received clinical trial approval from China’s National Medical Products Administration (NMPA) for CMS-D008 injection for overweight or obese individuals.
