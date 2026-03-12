BioWorld. Link to homepage.
BioWorld
BioWorld Science
BioWorld Asia
Data Snapshots
Biopharma
Medical technology
Infographics: Dynamic digital data analysis
Index insights
NME Digest
Special reports
Infographics: Dynamic digital data analysis
Trump administration impacts
Med-tech outlook 2026
Under threat: mRNA vaccine research
BioWorld at 35
Biopharma M&A scorecard
Bioworld 2025 review
BioWorld MedTech 2025 review
BioWorld Science 2025 review
Women's health
China's GLP-1 landscape
PFA re-energizes afib market
China CAR T
Alzheimer's disease
Coronavirus
More reports can be found here
BioWorld. Link to homepage.
Sign In
Sign Out
My Account
Subscribe
BioWorld - Thursday, March 12, 2026
See today's BioWorld
Home
» UK sets out regulatory pathway for biologics made in space
To read the full story,
subscribe
or
sign in
.
UK sets out regulatory pathway for biologics made in space
March 12, 2026
By
Nuala Moran
No Comments
U.K. biopharma is working with the country’s space agency and Civil Aviation Authority (CAA) to plot a route for manufacturing biologic drugs in low earth orbit.
BioWorld
Cancer
Antibody
Monoclonal antibody
Europe
MHRA