China NMPA clears IND for Akeso’s trispecific antibody
March 16, 2026
Akeso Inc.’s first-in-class trispecific antibody, AK-150, has received IND clearance from China’s National Medical Products Administration (NMPA) for clinical trials in patients with advanced solid tumors. Engineered using Akeso’s AI-driven drug discovery platform and its proprietary Tetrabody technology, AK-150 is a humanized anti-CSF-1R, ILT2 and ILT4 trispecific antibody that achieves multipathway blockade of both innate and adaptive immunity.