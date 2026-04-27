Totus presents first covalent small-molecule IRF5 inhibitors
April 27, 2026
The undrugged transcription factor interferon regulatory factor 5 (IRF5) is involved in autoimmune disorders such as Sjogren’s disease and rheumatoid arthritis in which dysregulation of IRF5 leads to autoantibody formation and secretion of pro-inflammatory cytokines, with type I interferon exacerbating inflammation. Totus Medicines Inc. has presented preclinical data regarding a novel IRF5 inhibitor for controlling autoimmune disorders.