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Dermatologic

Avalo Therapeutics advances AVTX-010 for hidradenitis suppurativa

June 16, 2026
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Avalo Therapeutics Inc. is advancing AVTX-010, a long-acting next-generation anti-IL-1β monoclonal antibody with potential for hidradenitis suppurativa and additional inflammatory disorders
BioWorld Science Dermatologic Monoclonal antibody