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Neurology/psychiatric

Niagen’s NB-4168 designated orphan drug in EU

July 14, 2026
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Niagen Bioscience Inc.’s proprietary lead small-molecule drug candidate, NB-4168, has been awarded European orphan drug designation and U.S. rare pediatric disease designation for the treatment of ataxia telangiectasia.
BioWorld Science Regulatory Genetic/congenital Neurology/psychiatric EMA Orphan drug