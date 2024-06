Cancer

Nanjing China-Australia Institute of Translational Medicine patents new cIAP1, cIAP2 and XIAP inhibitors

Nanjing China-Australia Institute of Translational Medicine Co. Ltd. has disclosed baculoviral IAP repeat-containing protein 3 (BIRC3; IAP1; cIAP2), baculoviral IAP repeat-containing protein 2 (BIRC2; IAP2; cIAP1) and E3 ubiquitin-protein ligase XIAP (XIAP; BIRC4; IAP3) inhibitors reported to be useful for the treatment of cancer.